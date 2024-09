Ese 27 de diciembre, Kate es operada de urgencia: "Nos dicen que es una cirugía abdominal, pero es tan importante lo que tiene ella que, a mí me dicen que los médicos sólo tienen un solo tiro para acertar. Si no lo hacen bien, un equipo multidisciplinar, si no se lo hacen así y no lo hacen bien, hubiera sido irreversible, porque sino hubieran sido después parches y parches y parches". Tras esto, no volvemos a ver a Kate hasta el mes de marzo, que es cuando anuncia que padece cáncer grave.