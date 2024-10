Rafael Amargo, en su primera entrevista en televisión tras ser absuelto: ''Me ha pasado por no querer acostarme con alguien''

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la absolución de Rafael Amargo por un delito de tráfico de drogas

El bailaor se ha sentado por primera vez en un plató de televisión tras salir absuelto

Rafael Amargo, tras ser absuelto por el TSJ de los cargos que se le imputaban, se ha sentado por primera vez en un plató de televisión y lo ha hecho en 'Fiesta' junto a Emma García para conceder una de sus entrevistas más íntimas y personales.

El bailaor se ha sincerado sobre el tiempo que ha pasado en prisión y ha revelado que, pese a que ha sido muy duro, le sacó provecho a su situación, terminó un máster de drogodependencia, un máster en dirección de museos y también confiesa que ha escrito un libro que desea sacar a la gran pantalla.

Amargo se ha sincerado con Emma García y no ha podido evitar derrumbarse en directo al hablar sobre su padre: ''No me merezco esto. A otro le pasa esto y a los dos días se muere. Alguien me tiene un rencor o un odio...Mi padre estaba a punto de fallecer y me dijo 'hijo, no me muero hasta que te vea feliz'. Mi padre, todos los días conmigo. No entiendo tanta maldad''.

Además, explica que ha tenido que vender todo su patrimonio para poder comer: ''Estoy viviendo en Buenos aires. Allí soy el Rafael Amargo que dejé porque no han visto lo que ha pasado aquí. Aquí no me quieren ni de colaborador, es un desastre''.

''Confío en que esto es por algo bueno, por algo espiritual o por algo que me está esperando'', ha confesado el bailaor y se ha emocionado: ''No me merezco esto. No me han dejado venir a hablar ni gratis. Me han cortado mi red social desde el Gobierno de España''.

El bailaor ha sorprendido con sus declaraciones: ''He provocado muchísimas envidias. No me he querido acostar con personas que no me ha dado la gana acostarme, por ahí viene todo'', tras sus palabras, Emma García ha querido saber si el ''no querer acostarse con alguien'' ha sido un tema a parte de su situación judicial, pero él ha explicado que está todo dentro del mismo saco.