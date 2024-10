Ángel Cristo Jr. tenía dudas tres semanas antes de su boda: "Estuvo a punto de no casarse"

"Esta boda, me da la sensación, es más el triunfo del amor por parte de ella que por parte de él", opina la colaboradora del programa presentado por Emma García. Pero, ¿en qué se basa Mónika Vergara para decir esto? La periodista parece tener información clave, pues dice haber hablado con gente cercana a la pareja que estaba invitada al enlace (aunque no acudieron) y le dijeron que "la boda estuvo a punto de no llegar a celebrarse".

Habría dos motivos, los cuales detalla la colaboradora: "Estas personas decidieron no ir a la boda porque no creen en la boda. Incluso hay gente que decidió no ir a la boda por no formar parte de este circo. Me cuentan que el propio Ángel Cristo, tres semanas antes de la boda, tenía dudas, serias dudas, porque, digamos que le envolvieron todo muy bonito de esta boda, le dijeron 'déjate llevar', y eso ha sido el dejarse llevar para casarse", son sus palabras.