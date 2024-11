Juan Luis Galiacho, roto tras los estragos de la DANA: ''Si la emoción me pierde, os pido disculpas''

''Si en algún momento la emoción me pierde, os pido disculpas'', ha comenzado expresando Galiacho con la voz entrecortada. ''Son muchos años de periodista de investigación, he visto muertes, he visto de todo, pero cuando veo al pueblo salvar al pueblo, la solidaridad de todos los españoles y cuando he sufrido como albaceteño las inundaciones que afortunadamente no han sido tan graves como las de Valencia pues...''.