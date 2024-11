Voluntarios en Valencia se quejan por la organización de las ayudas: "Nos han estado mareando toda la mañana"

Cristina se queja de que no ha podido ayudar, a pesar de estar esperando desde primerísima hora de la mañana: "Nos iban a llevara Aldaya pero luego nos dicen que no hace falta, que hay muchísima gente, que nos volviéramos para Valencia. No puede ser, si hemos venido y llevamos aquí desde la siete de la mañana es para hacer algo. La gente del autobús, mañana, va a ir andando, ya te lo digo yo porque la organización no ha sido buena", manifiesta esta voluntaria.