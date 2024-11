Los vecinos de Paiporta ''no se sienten orgullosos'' por cómo han recibido a los reyes: ''Piden disculpas si no les han tratado bien''

Tras ver en el plató de 'Fiesta' las impactantes imágenes de lo ocurrido, Cristina Tárrega recibía un mensaje de un vecino de Paiporta: ''Me dicen que el problema ha sido, piden disculpas si no han tratado bien a los reyes, pero el aparecer el presidente del Gobierno con los reyes un cúmulo de sensaciones, de emociones...Es como si dijéramos que ellos no están orgullosos''.