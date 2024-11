Manuel Cortés manda un inesperado mensaje a Isa Pantoja: "En su día, Asraf y yo tuvimos nuestros roces"

Nada más finalizar su actuación, Luis Rollán aprovechaba el momento para preguntarle a Manuel si había felicitado a su prima Isa Pantoja, y tras admitir que no, procedía a hacerlo: ''Me alegro mucho de que vayan a ser padres, sé que hace bastante tiempo que andaban buscándolo''.

''En su día con su pareja tuve mis roces porque tenía un sentir diferente a mí y como todo en la vida, no se le puede caer bien a todo el mundo. Espero que les venga con mucha salud, que lo disfruten como yo disfruto de la mía al máximo, que es lo mejor de la vida y que Dios les bendiga'', felicitaba a Asraf e Isa.

Tras sus cariñosas palabras, el hijo de Raquel Bollo se pronunciaba sobre la entrevista de su madre, sin hacer mucho hincapié en ella: ''No es lo más cómodo para mí, pero yo estoy haciendo mi trabajo. Respeto las opiniones de todo el mundo, es verdad que hay cierta gente que se pone más sensible ahora que en su momento y que se olvida de que todo el mundo tenemos fallos y errores''.

''Ella ayer dio su entrevista. El día que yo hable y diga mis cosas pues...lo haré. Cuando yo doy una opinión mía me atengo a las consecuencias, en este caso yo no tengo nada que ver, no es algo mío'', zanjaba Manuel Cortés.