La tremenda confesión de Antonia tras su cita con Jaime: "Me he enamorado un poquito"

“Relaciones no he tenido muchas, solo me he enamorado una vez en mi vida”, confesaba Jaime, que nos contaba su historia y cómo volver a Moraira tenía que significar algo: “Tuve un cáncer terminal, me escapé del hospital y me vine a Moraira, estuve un año aquí y me recuperé. Fui pasando los controles y al cabo de un año me dijeron que estaba limpio y que no sabían cómo lo habían hecho. No creo en la casualidad porque yo no pensaba volver aquí”.