Aida Lídice 27 OCT 2025 - 08:00h.

Este curry con tofu y cacahuetes es una receta perfecta para veganos e incluso para carnívoros porque hace una combinación de sabores espectacular

Lentejas veganas exprés: BeginVeganBegun nos da su receta más rápida y nutritiva

Compartir







Las recetas veganas no tienen por qué ser aburridas, es más, pueden incentivar a innovar en la cocina con otros ingredientes y sabores que, hasta entonces, quizá no te habías planteado introducir en tus menús semanales. Para ayudarnos a adaptar los platos, la influencer BeginVeganBegun, que realmente se llama Aida Lídice, nos trae un nuevo vídeo de ‘Recetas veganas’ con una forma de preparar el tofu.

En este nuevo vídeo la creadora de contenido nos anima a preparar un plato de tofu con una salsa de curry y cacahuete que está para chuparse los dedos y que combina perfectamente para acompañar junto a un poco de arroz o de pasta.

PUEDE INTERESARTE El menú vegano que Pamela Anderson prepara para sus hijos en su nuevo programa de cocina

Su preparación no tiene mayor complicación que cualquier otra receta en salsa, tal y como BeginVeganBegun explica con detalle en el vídeo, donde cuenta el paso a paso de la receta.

Cómo hacer el curry de tofu y cacahuete Personas 2 pax. Dificultad Media Ingredientes 200 gramos de tofu

1 diente de ajo

Aceite de oliva

2 cucharadas de crema de cacahuete

2-3 cucharadas de salsa de tomate

1 cucharadita de curry en polvo

1 cucharadita de jengibre en polvo

1/2 cebolla

1 zanahoria

1/2 calabacín

1 lata de leche de coco (400 ml)

1 cucharada de salsa de soja

1 cucharada de panela (u otro endulzante)

Zumo de media lima

Cacahuetes tostados (para decorar) Elaboración El paso a paso Para hacer esta receta es importante cortar en dados el tofu y hacer lo propio con las verduras en trozos no muy grandes. En el vídeo Aida Lídice da el paso a paso de toda la receta, desde cómo saltear el tofu hasta cómo preparar la salsa y decorar el plato una vez lo vas a servir.

Lentejas exprés

En el último vídeo de ‘Recetas veganas’ nos enseñó cómo hacer unas lentejas veganas exprés que no se tarda nada en hacer y que quedan igual de ricas, sabrosas y llenas de nutrientes. ¿Quieres saber cómo hacerlas? Sigue el paso a paso que BeginVeganBegun explica con todo lujo de detalle en el vídeo.