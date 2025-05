"Cómeme la macedonia" y otras expresiones gastrosexuales

Exiten infinidad de expresiones y presuntos 'sinónimos' que hemos inventado para los gozos y los órganos sexuales a partir de la gastronomía

Escritores y escritoras de comida nos comparten algunas de las expresiones erótico-linguísticas escuchadas por sus oídos

Algunas pueden resultar algo chabacanas, sí, pero también nos hacen esbozar una sonrisa al escucharlas

“Un día me dijeron por la calle en mi pueblo, Eibar (Guipúzcoa): ‘¡Rubia! ¡Te comía la alubia!’. Supongo que se referían al clítoris”. La anécdota es de Lakshmi Aguirre, periodista y responsable de la estupenda editorial Col & Col, quien añade esta reflexión: “Más allá de lo machista y vergonzoso de la situación, con el tiempo he llegado a pensar que, por lo menos, era un tío que pensaba en el placer de las mujeres, algo que no se daba mucho en aquellos tiempos”.

Repasar la cantidad de expresiones y presuntos 'sinónimos' que hemos inventado para los gozos y los órganos sexuales a lo largo de siglos revela, inevitablemente, una sociedad que prohibió, por ejemplo, votar a las mujeres hasta hace 47 años —excepto durante el breve lapso de la Segunda República—. Partiendo de este condicionante, hemos propuesto a escritores y escritoras de comida que compartan algunas de las expresiones erótico-linguísticas escuchadas en andamios, bares, discotecas, verbenas, conciertos de Quevedo o cualquier contexto insospechado, y que les hayan hecho reír o les haya dejado con la mandíbula inferior rozando el suelo.

De hecho, el propósito último de este entretenimiento es animaros a que ampliemos este diccionario marrano, que equilibre el ancestral predominio masculino y propicie la igualdad. Así, seguiremos divirtiéndonos todos y todas, porque vincular la comida con el sexo, amén de arrancar carcajadas, resulta inevitable: de los estremecimientos de la carne, la toques como la toques, se alimentan nuestros sentimientos. Tanto la boca que mastica como la boca que besa son la misma boca lamiendo con ansia la vida. “Lígame la salsa”, “cómeme la macedonia”, “hazme una fondue”, “gratíname el cruasán”, “descongélame el bistec”. Zámpame entero, zámpame entera, vaya.

Sin embargo, el español medio ha sido bastante más brutico que las antedichas expresiones al trasladar los piropos de hambre a la braga o al slip. Antaño, en muchos pueblos de Aragón, cuando un mozo tenía ganas de retozar con una moza, manifestaba su urgencia de “meter la longaniza en adobo”, pues las carnes fritas en aceite y almacenadas en recipientes de barro nutrían las despensas familiares todo el año. El cerebro no necesitaba buscar metáforas más elaboradas cuando las ingles se alteraban bajo la boina.

El órgano sexual masculino es, por patriarcal, el rey de este diccionario pervertido, tanto en España como en Latinoamérica. Rabo, nabo, ciruelo, churro, plátano/banana, cuello de pavo, chistorra, mango, mazorca, pepino... La lista chabacana es infinita. Por supuesto, la completa el emoticono de la berenjena, a menudo, seguido del donut o rosquilla, o del melocotón, o del que evoque un engarce suculento. El mismo ayuntamiento de los butragueños, esos encurtidos que ensartan un pepinillo en una aceituna con erotismo rotundo, o el de los bollos preñaos, que directamente fecundan con chorizo el pan. Mirándola con ojos de líbido, cualquier comida contiene lujuria.

Si pasamos a la vulva, la colección lingüística despliega la misma imaginación lúbrica: aparte de la citada alubia, la más clásica es la almeja, con su variante de chirla. Seguida del higo, bollo, conejo, cococha, lenteja, pepita, papaya… O el soez chocho, cuyas primeras acepciones del diccionario de la RAE son alimentarias: altramuz y peladilla —chocho que, por cierto, igualmente es un dulce muy rico de Salamanca—. En la exitosa obra teatral 'Los monólogos de la vagina', Eve Ensler recorre otras gastroacepciones mundiales del coño, caso de la enternecedora “patatita”.

¿Y los pechos? Pues tienen para llenar otro carro de supermercado: melones, peras, pechugas...

Ahora, regresemos a las recetas; es decir, a lo que este acervo de vocablos, usados cual ingredientes indecentes, ha combinado para imaginar coitos (o similares). María Luisa del Amo, que acumula décadas en la comunicación gastronómica, empieza con “los clásicos, como mojar el churro, comerte el nabo o el conejo. O comerte el mollete, que se dice en Málaga, de donde yo soy. Ah, y una curiosidad: una pareja que tuve decía siempre: ‘A mí me gustan los higos de las higueras pardillas, pero más me gusta el tuyo, porque tiene una rajilla”.

Aparte de gracioso, este Lope de Vega de barrio tiene toda la razón. Ya Manuel Martínez Llopis, impulsor de la Academia Española de Gastronomía y autor de 'Cocina Erótica', decía que “la boca acariciante, enardecida sexualmente, sugiere el amor sexual y, recíprocamente, la satisfacción del instinto genésico incita al placer gastronómico”. Del higo, a la rejilla, y viceversa, vaya.

El periodista Carlos Doncel cuenta que “en Cádiz se dice mucho ‘pelar la sardina’, que lógicamente tiene mucho que ver con nuestra zona. Pero como sinónimo de cunnilingus se dice ‘buscar la trufa’, aunque aquí no hay trufa por ningún lado. Y también es curioso que, como sinónimos de ligar, se usan ‘tirar la caña’ y ‘meter pezuña’: ¡este chaval o esta chavala le ha metido pezuña a otro’. ¡Pero aquí tampoco tenemos cerdos, jajaja!”.

La lógica con la que relacionamos comida y penetración, lametazos o rozamientos no siempre atiende a la sensatez. Ni aquí, ni más allá del charco. Y mucho mejor. La periodista y escritora mexicana Ana Luisa Islas, nos aporta ejemplos de allá: “Subirse al guayabo significa follar. Dicen que porque la vulva parece una guayaba. A follar también se le dice: hacer el delicioso. Y al sexo oral se le llama también “bajarse por los chescos”, chescos son refrescos y hace referencia a cuando te agachabas para recoger la caja de refrescos retornables de cristal, que implicaba agacharse mucho si estaba en el suelo”.

El cunnilingus y la felación, en general, implica un descenso. Un ejemplo como remate, que nos manda David Castañón desde Asturias: “Voy ponete una manzana en la boca y chupate el culo hasta facete sidra”.

Superad eso. En serio. Adjutad a este artículo, en los comentarios y en las redes sociales, cuantos se os ocurran, propios de vuestra zona o de vuestra invención. Y sigamos ampliando este patrimonio impresentable, que también es puro placer, y encima duplicado. O triplicado, si añadimos la risa.

