Rocío Ponce 14 JUL 2026 - 12:27h.

Uno de los momentos que no olvidarán los fans españoles de Bruno Mars fue cuando apareció con un jamonero en el escenario

David Beckham regala a su suegro un jamón de bellota 100% ibérico por su cumpleaños: precio, peculiaridades y tipo de crianza

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Era la primera de las dos citas que tenía Bruno Mars con Madrid. 50.000 personas llenaron el pasado viernes el Riyadh Air Metropolitano como parte de su gira 'The Romantic Tour' y salieron felices por el auténtico show que trae consigo el artista, pero también con muchas ganas de comer jamón. Lo que nadie imaginaba al entrar a escuchar al norteamericano es que sacaría al escenario un jamón de pata negra de una de las mejores marcas del mundo. Un jamón extremeño que seguro que Bruno Mars querrá llevarse de gira porque, una vez que pruebas el jamón, ya no lo puedes dejar...

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El momentazo que ha recorrido las redes sociales ocurrió mientras interpretaba 'Leave the Door Open' junto a Anderson Paak, su compañero en Silk Sonic. Paak apareció con un jamón al hombro y Mars respondió a su chulería con algo mejor: consiguió un jamonero con su propia pieza, dejando al público y a los músicos que le acompañaban totalmente sorprendidos y vitoreando. "Voy a enseñarte cómo se hace", le dijo a su compañero de canción mientras cortaba el jamón y se lo comía. Continuó cantando, eso sí, seguro que con mucho mejor sabor de boca.

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El jamón elegido por Bruno Mars

De bellota 100% ibérico, extremeño y con precios que van desde los 695€ a superar ampliamente los 1000€ los más exclusivos. ¿Qué sabor inundó a Bruno Mars en ese momento tan especial del concierto? "En su degustación notamos la sedosidad que aporta la bellota, el aroma único y un color brillante único. El bocado exquisito es completo cuando se hace con su parte de tocino, notando ese sabor a campo y a jamón de bellota de raza ibérica ancestral", explican desde Maldonado sobre su pieza más exclusiva. Suelen pesar entre 7 y 10 kilos y tienen entre 36 y 50 meses de curación.

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¿Cómo se consigue esa calidad? Los cerdos de Maldonado están alimentados durante su vida con un estricto control de hierba y piensos elaborados por ellos mismos y a base de cereales de primera calidad. En época de montanera (época de maduración y caída de la bellota), explican que el animal "come tanta hierba y bellota como quiere, disponiendo de extensiones equivalentes a más de 4 campos de fútbol para cada uno". "Cada animal llega a la montanera sano y atlético, fruto del control alimenticio y ejercicio de un animal en libertad. Es ahí, con la ingesta de bellota, donde adquiere toda la grasa que lo caracteriza. Por eso un cerdo de estas condiciones es tan especial. Cada gramo de tocino es puro sabor y su grasa es insaturada", explican desde la página web sobre su crianza y sabor característico.

Sin duda, la elección de la marca por parte del equipo de Bruno Mars está más que justificada. Maldonado está considerada una de las más prestigiosas, compitiendo al máximo nivel junto a otras como Joselito, Cinco Jotas, Juan Pedro Domecq o Dehesa Maladúa. La historia de Maldonado, ubicada en el corazón de la Dehesa de Alburquerque (Badajoz), cuna ibérica por excelencia, nos traslada hasta finales del siglo XX, desde cuando elabora su auténtico jamón de bellota 100% ibérico. La suya es una historia de varias generaciones de carniceros hasta que Manuel Maldonado irrumpe con la idea de una gran marca.

"Trabajo duro, tesón, aprecio por las cosas bien hechas, objetivos claros, amor por la dehesa sin fronteras políticas y los linajes de animales autóctonos enraizados a su entorno. Ideario tan valiente como arriesgado. Valiente porque no se dejó llevar por modas de trasladar razas con mayor rentabilidad y apostó por lo que el ecosistema había creado durante millones de años. Arriesgado porque la rentabilidad es menor y los cuidados más costosos", explican en su página web sobre la filosofía de Maldonado.

Según contó a medios locales, no sabían nada sobre la aparición de uno de sus jamones en pleno concierto de Bruno Mars y menos de este momentazo del artista cortando y comiendo en plena actuación. "Ha sido totalmente una sorpresa", dijo Manuel Maldonado en Canal Extremadura. Si el precio del jamón entero se te escapa del presupuesto, pero quieres probar el mismo que Bruno Mars. Puedes optar por sus estuches al vacío con sobres desde 50 gramos a 100 gramos cortados a cuchillo (este último, por ejemplo, por 28,50€).

Fútbol, conciertos y guiño gastro

Aunque Bruno Mars había estado luciendo las camisetas de las selecciones en los diferentes países que visitaba, para España guardó otra sorpresa. Una que le acercaba a su cultura, pero desde la gastronomía y que ha sumado su granito de arena a la difusión de uno de los productos que más nos representan dentro y fuera de nuestras fronteras: el jamón.

La velada coincidió además con el partido de cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica (como le pasó a Aitana, a Ana Mena y a Antonio Orozco, entre muchos otros que se han hecho virales por sus celebraciones en el escenario). Durante el show de Mars, las gradas no dudaron en celebrar los dos goles de España, los de Fabián y Merino. El que nos llevó a la semifinal, de hecho, en pleno hit 'Uptown Funk', fundiendo el éxtasis deportivo con el musical.