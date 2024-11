Aceite de oliva virgen extra, el orgullo que nace en la tierra: del olivar al paladar

No sería posible sin el exquisito cuidado y control de quienes en este momento trabajan en los olivares, el punto de partida de un extraordinario viaje sensorial que finaliza en el paladar. Es importante, para no romper esta cadena que empiezan los agricultores, seguir algunas recomendaciones de almacenamiento y conservación: en un lugar fresco y oscuro, bien protegido de la luz, el calor y el aire. Además, conviene cerrar bien el envase después de cada uso para evitar la oxidación. Para guisar, freír o usar en crudo, no olvidemos que el aceite de oliva virgen extra es el aliado idóneo de nuestra salud y uno de los pilares de nuestra dieta mediterránea.