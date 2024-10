El caso de Roberto Ruiz es algo diferente, porque no renunció voluntariamente a la estrella Michelin que había conseguido Punto MX, el proyecto con el que llegó a la cima de la gastronomía nacional. Su restaurante mexicano fue el primero en conseguir esta distinción, aunque nunca había entrado en sus planes. Y tras lograr la estrella, tuvo que cerrar después de la pandemia. Pero Roberto Ruiz no ha tenido miedo a reinventarse ni a perder su estrella. A día de hoy, Barracuda MX sigue siendo el restaurante mexicano de referencia y su idea de seguir trabajando y expandirse no cesa, por lo que no deja de plantearse nuevos retos con los fogones.