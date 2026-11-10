Jesús Rojas 10 NOV 2026 - 13:20h.

Los creadores del codiciado 'Caja de Cerillas' abren ahora 'Caja de Huevos', en el corazón del barrio madrileño de Chueca, un concepto a medio camino entre el bar y el restaurante donde se va a pasárselo bien

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Apenas ha pasado un mes desde que abrió sus puertas Caja de Huevos (C/ Pelayo, 35), pero era de prever que iba a pasar algo muy parecido a lo que ya ocurrió, y sigue ocurriendo, con Caja de Cerillas (C/ Donoso Cortés, 8). Aunque, a diferencia de este último, en la nueva propuesta de los hermanos Valentí no se va a poder reservar. Así que ya sabes lo que tienes que hacer si quieres conocer este espacio -más amplio- diseñado para el avituallamiento en el que buena parte de la oferta gira alrededor de los huevos, que van mezclados con patatas y otros ingredientes, además de otras elaboraciones que se adaptan tanto a los paladares más populares como a los más sibaritas.

Nos citamos con Enrique Valentí en el flamante Caja de Huevos, donde vuelven a hacer muy felices a esos madrileños que vienen tiempo demandando esas recetas caseras, cada vez más en desuso, tan propias de las casas de comidas. Esa informalidad también la vas a encontrar en este local de Chueca en el que, aunque es el comensal quien decide la liga en la que quiere jugar, podemos hablar, a grandes rasgos, de un ticket medio de 40-60 euros. Tú decides si quieres quedarte en la barra para disfrutar de su vermut, encurtidos y salazones, o si te prefieres sentarte en una mesa y darte un pequeño homenaje reposadamente.

En año y medio has abierto por partida doble en Madrid. Y la acogida no ha podido ser mejor en ambos casos...

En Caja de Cerillas no hemos dejado de llenar ni un día desde que abrimos. Es un milagrito el niño Jesús, y que siga así. Me refiero a que no es normal, pero bueno, estamos muy contentos con la acogida que ha tenido. Y de Caja de Huevos no puedo decirte lo mismo, básicamente, porque no hacemos reservas. Al menos, de momento. Lo estudiaremos, pero la idea es que sea un sitio popular, con ese objetivo lo hemos montado. Solemos decir que es más que un bar y menos que un restaurante. Es un sitio muy sencillo al que la gente puede venir, sobre todo, a pasarlo bien, algo que para nosotros es súper importante en los tiempos que corren. Me refiero a que es un lugar donde manda la informalidad y y donde se busca que cada uno se monte su propio menú, esto no es un restaurante en el que uno se ve obligado a pedir primeros, segundos y postres. Caja de Huevos no va de eso, puedes utilizarlo como si fuera un bar, que lo somos, pero también tenemos mesas donde puedes comer o cenar tranquilamente.

En un concepto así no debe ser fácil definir un ticket medio.

Es que depende del plan en el que vayas. Porque es un bar, con precios de bar, en el que te puedes tomar una anchoa, un boquerón, unos mejillones ahumados en escabeche, un San Jacobo o unos unos macarrones y has comido estupendamente. Pero también puedes comerte unos huevos con bogavante, o incluso con caviar. Y ahí, evidentemente, el ticket cambia.

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¿Cómo de protagonistas son los platos con huevo? Habrá quien piense que no se puede comer otra cosa.

Yo siempre digo que Caja de Cerillas es un proyecto personal con el que diseñé un espacio donde poder expresar la filosofía de comida que yo atesoro y defiendo. Y aunque la gente hable de una casa de comidas, yo prefiero decir que hacemos comida cotidiana. Y ese es un poco el leitmotiv del espacio. Yo allí tengo mi compromiso de estar en todos los servicios porque quiero estar siempre defendiendo la plaza. Pero Caja de Huevos no es tan personalista, aunque obviamente es un concepto con personalidad. Y lo que pasó es que en Caja de Cerillas creamos un plato que todo el mundo consume y que es una locura: huevos estrellados con gambas al ajillo. Nos apetecía darle esa vuelta de tuerca o, si quieres, revisitar un plato tan manido como los huevos rotos, que te podrías encontrar en infinidad de sitios. Aunque, en la mayoría de los casos, hechos sin cariño. esa es la gran diferencia, que aquí le hemos puesto cariño e interés, nada más.

Y ese fue el germen de buena parte de lo que hoy podemos encontrar en la carta de Caja de Huevos.

Así es. A partir de aquello decidimos crear un concepto que creo que le gusta a todo el mundo: las patatas y los huevos. Es algo más siempre funciona, como la bechamel, que admite todo tipo de ingrediente y funciones. Si lo piensas, es un plato lo tiene todo. Es relativamente asequible, incluso barato. Al mismo tiempo, llena, es bastante saciante. Y encima es capaz de adaptarse a todo tipo de gustos, tan pronto lo hacemos con verduras -ahora estamos haciendo uno veggie con berenjena, tomate y albahaca- como proponemos opciones más opulentas o más clásicas, como los que llevan chistorra o jamón. Incluso opciones divertidas, como esa especie de huevos a la carbonara que hacemos con guanciale, pecorino y pimienta.

¿Os sentiríais cómodos en una casa de comidas al uso, sin esa vuelta de tuerca?

Esto lo vemos como una casa de comidas puesta al día. Es decir, del siglo XX. Algo que no necesariamente tiene que estar inspirado en eso que hemos vivido o con lo hemos crecido. Al final, hacemos macarrones con chorizo, cierto, pero es que hay mucho trabajo detrás de eso. Creo que estas cosas aparentemente son sencillas no son fáciles, y yo siempre intento abrir ese paréntesis de reflexión para defender lo mío. Creo que, normalmente, los cocineros prefieren hacer algo nuevo o desconocido antes que enfrentarse a eso que todo el mundo conoce. A veces, eso es más fácil porque los platos de los que no se tienen referencia no los puedes ranquear. No están en la mente del consumidor. Lo difícil es enfrentarte a una tortilla a la francesa, una tortilla de patata o una ensaladilla porque la gente ha comido mil. Y creo que los clientes, mayoritariamente, encuentran ese grado de diferenciación. En muchos de nuestros platos hay un trabajo detrás tiene más que ver con procesos de otra tipología de cocina, aplicamos técnicas modernas para obtener un resultado absolutamente tradicional, y no es fácil que todo eso case al final y que lo te encuentres sean unos macarrones con chorizo donde hay tomate, chorizo, macarrones y mucho queso.

También habrá quien piense que hablamos de productos humildes: patatas, huevos...

Ya, pero es que te diría que aquí vivimos por y para las patatas, estamos todo el día buscando colaboradores que nos sirvan la mejor calidad, controlamos que tengan más o menos humedad, luego las cortamos muy finas, las freímos cada día, las conservamos a una temperatura estable para que siempre estén calientes, crujientes... Es más, hemos fabricado una urna para ellas, como esas que se usan en el cine para conservar las palomitas. Son esos los detalles que marcan la diferencia. Y luego desechamos muchísimo huevo porque tiene que ser de una calidad extra, tener una frescura fantástica, además de luego estar bien frito, con buen aceite, con su puntillita... Y podríamos seguir: también doramos el ajo para que no esté ni muy tostado, para que no amargue, ni muy crudo. Cada segundo que transcurre desde que sale de la cocina hasta que llega a la mesa se pierde en calidad, porque la gamba se cuece de más o por otros muchos pequeños detalles que hacen que la experiencia, en general, esté a otro nivel.

En esta nueva apertura os siguen acompañando el vermut, los encurtidos y los salazones. ¿Esto es ya marca de la casa?

Es que nosotros hemos crecido con esa cultura del aperitivo. Y aunque ahora estemos totalmente desvinculados de Hermanos Vinagre, no podemos olvidar que fuimos los creadores de ese concepto, es normal que reivindiquemos todo eso como algo nuestro. Y aquí estamos ofreciendo desde una anchoa de una calidad extra que sobamos en casa y le ponemos todo el mimo del mundo, para que tenga carnosidad, hasta un boquerón que hemos buscado a conciencia, medimos hasta el pH del vinagre (risas). Y los mejillones, más de lo mismo. Todos los escabeches y encurtidos los hacemos nosotros.

Esto suena incluso rompedor en una época en la que muchos compran las gildas ya preparadas a terceros.

Al final, la idea es partir siempre de una base artesanal. Es un oficio precioso y no sabemos hacerlo de otra manera. Nosotros no nos consideramos chefs, sino cocineros. Es una profesión que queremos referenciar siempre. Puedo ser jefe de cocina, propietario... Pero a mí la palabra chef me suscita dudas, creo que tiene una connotación pretenciosa. Cuando yo empecé en esto, era un oficio, ni siquiera una profesión, en el cual yo tenía interés, pero entonces había un desconocimiento absoluto sobre lo que significaban las estrellas Michelin, ni siquiera había cocineros mediáticos... Es más, hace no demasiados años se conocía al metre de los restaurantes, pero no se sabía quién estaba en los fogones. Luego apareció Arguiñano en la tele, el periodismo gastronómico hizo una labor impagable, aparecieron programas como Masterchef y se terminó generando ese boom que ha hecho que la de cocinero sea ahora mismo una de las profesiones más deseadas. Y creo que eso es fantástico, aunque eso haya traído también alguna connotación negativa, como que el cocinero se haya convertido en una estrella de rock o de cine, y se haya ido distanciando del cliente.

¿Qué opinas de la oferta gastronómica que se puede encontrar ahora mismo en Madrid?

Creo que Madrid, como gran capital gastronómica, está muy bien, pero también pienso que muchas veces abrazamos lo foráneo con una fuerza inusitada. Veo con tristeza que en esta ciudad haya muchos más ceviches que escabeches. Y eso no significa que a mí no me guste el ceviche, pero prefiero comérmelo en el lugar de origen. Yo jamás haría una copia de ese tipo de recetas por el respeto que les tengo, creo que no tengo la capacidad, el nivel o la sabiduría de poderlo recrearlos en condiciones. Siempre se lo explico así a todo el mundo. "¿Cuando aterrizas en Tokio lo primero que haces es irte a comer una paella valenciana?" Pues eso, lo normal es que quieras ir a conocer la cocina japonesa. Creo que se puede ser moderno y seguir sonando actual defendiendo nuestro ideario gastronómico, porque además es muy rico. Vivimos en uno de los países con más solera y con más historia culinaria, por eso pienso que entre todos deberíamos defenderlo.

Solo hay que fijarse en el caso de Caja de Cerillas para comprobar que hay un público que agradece vuestra lucha.

Oye, y con esa libertad que queréis ofrecer a cada uno, que más o menos cada uno haga su plan a su medida, al que quiera tomar postre que tome postre, al que quiera ir más de picar que pique, ¿hay fueras de carta o no? Sí, claro, bueno, en Caja de Huevos, a ver, ahora nosotros hemos arrancado, pero, bueno, la idea es que los huevos vayan cambiando y que vayan viviendo según la temporada, ¿no? Ahora en breve, pues empezaremos a hacer unos huevos con setas porque empieza toda la temporada de setas y ¿por qué no?, ¿por qué no tener unos huevos con trufa, ¿no?, en época de trufa, claro, fantástico, si funciona con todo, ¿no?, y cuando haya alcachofas con alcachofas, bueno, es vivir la temporada y ir sacando esos fuera de carta e insisto, es que siempre digo lo mismo, que estos espacios serán lo que el público quiera que sean, ¿vale?, que nosotros estamos por eso, nosotros no, aunque pensemos que este plato es muy bueno o muy redondo, si por lo que sea no se vende, para nosotros hay una máxima que debe ser eliminada la carta.