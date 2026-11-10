Rocío Ponce 10 NOV 2026 - 11:19h.

La artista británica cenó en el restaurante El Landó demostrando una vez más su pasión por Madrid y la cultura gastronómica de nuestro país

El peculiar restaurante en el que repitió Dua Lipa en Madrid (y la coctelería de después)

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Una de las sorpresas del otoño gastronómico en Madrid ha sido la visita sorpresa de Dua Lipa a uno de los restaurantes más castizos de la ciudad. La artista internacional, que ya ha demostrado en varias ocasiones que adora España, su cultura y su cocina, eligió El Landó para una cena íntima. Nada de cocina fusión ni creatividad moderna, la comida de siempre, un homenaje a lo que cocinaban las abuelas y al producto local que seguro que enamoró a la artista, como le ha sucedido a todos los que lo han pisado.

Los dueños del emblemático Casa Lucio fueron los que compartieron la fotografía en su perfil oficial para celebrar la visita Dua Lipa a su local. Lucio Blázquez (fundador de Casa Lucio en 1974) decidió expandir el negocio y abrió El Landó en 1983. Actualmente, la gestión de los dos restaurantes la llevan los tres hijos de Lucio: María, Fernando y Javier.

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Son muchos los famosos que han probado los famosos huevos de Lucio (que también puedes pedir en El Landó) teniendo en su lista de VIPs a futbolistas, actores y todo tipo de personalidad del mundo de la cultura, la política, el toreo, etc. Chris Hemsworth, Elsa Pataky, Ryan Gosling, Bill Clinton, Barbra Streisand, Madonna, Lenny Kravitz, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo y David Beckham, entre muchos otros. De ahí que no extrañe para nada que Dua Lipa se sume a esta larga lista de fans de la cocina tradicional de nuestro país representada por El Landó.

Cómo son los famosos huevos

Los famosos huevos estrellados de Casa Lucio cuestan 16,50 € según su carta, en El Landó puedes probar los mismos por 14 €. Aunque pueda parecer un plato sencillo que puedes hacer en casa (y así es) comerlos en cualquiera de estos locales tiene un punto especial.

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Más allá de la cuestión histórica y tradicional, comprobarás la eficacia de su técnica con el plato: utilizan patatas cortadas a mano, pochadas despacio en sartenes de carbón tradicionales y huevos que se fríen de manera que la clara quede hecha, pero con la yema líquida para que se estrelle al romperlos en la mesa.

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Más que huevos

El Landó destaca por su cocina tradicional madrileña y castellana basada en un producto de calidad. A veces son tan sencillos y básicos que llama la atención que puedan ser tan venerados como su ensalada de tomate o el plato de jamón ibérico, pero también puedes probar los callos a la madrileña, el guiso de rabo de toro, el chuletón a la parrilla, el cochinillo frito (cuchifrito) y la paletilla de cordero, entre otras opciones. El ticket medio ronda los 55 € - 70 € por comensal, muy similar al de su restaurante hermano, Casa Lucio.

Otros restaurantes de Madrid que ha visitado

En anteriores visitas a la capital, Dua Lupa ha descubierto prácticamente todas las facetas de la gastronomía española. Desde los tradicionales y populares churros de San Ginés a algunos de los restaurantes más cotizados por los que buscan el plato más actual, diferente y especial. También se rindió a Chinchín, la coctelería de moda fundada por Laura Vandall y Edgar Kerri en la c/ Andrés Borrego, 8.

La ruta foodie de Dua Lipa pasa por restaurantes muy conocidos y valorados como Sala de Despiece (c/ Alonso Cano, 28) y Ultramarinos Quintín (Jorge Juan, 17). Son dos maneras muy diferentes de entender la cocina y tienen menús completamente distintos, demostrando así su gusto diverso y ecléctico. Sala de Despiece apuesta por la creatividad, la fusión, el producto y la puesta en escena; mientras que en Ultramarinos Quintín se recupera el espíritu de los antiguos colmados y una carta más tradicional. Sus precios por persona rondan los 60 o 70 €.

Y pudimos verla compartiendo mesa con Pedro Almodóvar, Julianne Moore y Tilda Swinton en BiBo (Paseo de la Castellana, 52), uno de los restaurantes regentados por el reconocido chef Dani García. A nivel internacional se valora especialmente su cocina, que ha sido valorada con tres estrellas Michelin en el pasado.

Su propuesta combina raíces andaluzas, cocina internacional y un ambiente cosmopolita en el que destacan platos como el brioche de rabo de toro, los langostinos Robuchon envueltos en albahaca, el guacamole preparado al momento en molcajete, con burrata y edamame, y la ensaladilla rusa con huevos de codorniz fritos.