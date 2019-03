Tenemos 100.000 euros en Becas: Participa en #GenteQueAmaLoQueHace

- Un total de once becas de 5.000 € cada una

¡Pero esto no acaba aquí! El ganador de los 20.000 euros también recibirá otro premio. Podrá disfrutar de la increíble experiencia de protagonizar su propio documental. Su pasión nos contagiará tanto que querremos plasmarla en un vídeo que podamos compartir con el resto de la gente, porque el mundo necesita más personas que persigan sus sueños sin rendirse.

El modo de participar, además de sencillo, es emotivo. Tienes que responder a la pregunta “¿Qué es lo que te apasiona y por qué?”. Puedes hacerlo en un texto o en un vídeo donde, de forma creativa y original, compartas con nosotros qué es lo que siempre has querido poder hacer, aquello por lo que luchas cada día aunque las cosas a veces no sean fáciles y todos los obstáculos que has tenido que atravesar para seguir hoy en pie y con la misma ilusión que el primer día.