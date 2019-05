Confía en ti y aprende de tus errores: cómo ser feliz en el trabajo

Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo trabajando, cada día hay más gente que vive en la eterna búsqueda de un trabajo que le haga sentir mejor , incluso por encima de ganar más dinero. Y es que el dinero no da la felicidad, nunca mejor dicho. En la vida trabajarás alrededor de unos 10.500 días, casi un tercio vital, así que es un hecho que si aprendes a disfrutar del trabajo, serás más feliz.

Es cierto que no existe la fórmula mágica para acabar con el estrés y conseguir la felicidad absoluta, pero sí que te podemos dar unos consejos que te ayudarán a despertarte cada mañana para ir al trabajo con más ganas que nunca.

El optimismo es la clave de la felicidad

Personaliza y organiza tu espacio de trabajo a tu gusto

Parece una tontería, pero no es así. Mantener el espacio personal organizado y decorado a tu gusto hace que las horas que pases ahí sentado te sientas como en casa . Busca detalles que te gusten, plantas, fotografías, notas de colores, personalízalo todo, ¡un subidón de energía cada vez que te sientes a trabajar!

Cuidar el cuerpo, es cuidar la mente

Sí, el equilibrio entre el cuerpo y la mente es muy importante para nuestro bienestar laboral. Dormir al menos ocho horas diarias y hacer pequeños descansos durante el horario laboral, nos ayuda a tener mayor concentración y ser más productivos en el trabajo. Hay numerosos estudios que demuestran que ocho horas de sueño son necesarias para procesar toda la información durante el día y recuperar toda la energía que hemos empleado. También es bueno realizar descansos de vez en cuando de unos 15 minutos aproximadamente para salir de la oficina, dar un paseo y socializar, hablando de temas que no sean laborales, para despejar la mente.

Confía en ti mismo

Disfruta y diviértete

Si quieres que cada vez que vayas al trabajo sea una gozada y no una tortura, el secreto es pensar en que va a ser un gran día. Está claro que tienes responsabilidades y tareas que entregar, pero esto no es incompatible con disfrutar, compartir buenos momentos con los compañeros de trabajo y salir fuera del horario laboral para intercambiar aficiones y gustos comunes, ¡no todo va a ser trabajar! Lo importante es vivir el presente, que la vida son dos días y no estás para perder el tiempo con preocupaciones, solo así disfrutarás más en el trabajo.