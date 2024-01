El ataque de Miguel Frigenti a Gianmarco: "Tú y tu hermano sois dos 'teatreros'"

"Esto viene de atrás. Es igual que su hermanito. Sois dos teatreos. No voy a consentir que por dar mi opinión te pongas chulo y borde en la publicidad. ¡Ponte aquí ahora como te has puesto en la publicidad! Me parece que su hermano y él siguen el mismo patrón en todos los realitys, que se hacen una carpeta. Por ellos mismos y por ellos solos no saben brillar. Necesitan una historia de amor edulcorada que luego no dura más de dos meses cuando acaba el concurso".