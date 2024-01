Anabel Pantoja estalla para defender a Asraf Beno: "Yo hoy estoy en Guadalix y acabo durmiendo en el calabozo"

"Me parece injusto los comentarios dañinos y chungos respecto a una posible noticia de un bebé. Qué poca empatía", ha comentado Anabel en X, donde continuaba preguntándose por qué critican tanto a Asraf si él no ha presumido en ningún momento de pertenecer a la familia Pantoja : "¿En qué momento ha dicho Asraf: 'yo soy de esta familia'? ¿En qué momento ha dicho Asraf: 'yo soy más que nadie'?".

La influencer considera que los que critican al marido de su prima por haber hecho exclusivas en el pasado son "gente dañina" y ha defendido el derecho del modelo a contar todo lo que quería y hasta dónde él quiera de los temas que le interesen o preocupen cómo puede ser un posible embarazo de su esposa: "me da pena que se premie el ataque gratuito, por salir en una revista o tener una pareja conocida. Me parece súper injusto. Por esa regla de tres los de 'La isla de las tentaciones' ganan y son privilegiados por todo el apoyo. No es justo. Lo siento".

"Estoy que me hierve la sangre, ¿qué le pasa a Ivana? Estoy indignada. El aguante que tiene la señora Elena... yo no duro ni cinco minutos ante tantas provocaciones encerrada ahí... Me indigna que Ivana se moleste porque Elena la nomina, ¿qué esperaba? ¡Ubícate, tía! Es normal que te nomine y es normal que no quiera empezar contigo de cero, asúmelo", ha comentado la influencer, que se mostraba igualmente muy molesta porque la hermana de Mauro Icardi le hubiera recordado a Elena que tanto Adara Molinero como ella son famosas por participar en realities: "¿Y tú por qué eres famosa?".