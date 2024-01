Manuel le para los pies a Finito: "Te estás pasando con los menosprecios y tratando a la gente de gilipollas"

Tras la polémica gala de esta semana, la casa de 'GH DÚO' no se quedó calmada, precisamente. Hemos visto a Lucía quejarse de que Finito y Keroseno la habían insultado llamándola "burra y tonta" , algo que algunos concursantes comentan en la habitación. Dicen que los hermanos utilizaron la expresión "no se le puede pedir peras al olmo" para referirse a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y Manuel le ha plantado cara a Finito para defender a Lucía.

Tal y como hemos podido ver a través del minutado de 'GH DÚO', los hermanos no se sienten responsables de la lágrimas de Lucía porque consideran que "tiene más problemas que le hacen llorar y aprovecha eso. Otra cosa es que seamos nosotros la principal causa de ese llanto. El otro día también lloró, siempre llora", dice Keroseno. En este punto es cuando Manuel descubre el significado de "no le puedes pedir peras al olmo" y se enfada.

"Yo no sabía que eso (ese refrán) era como llamar tonta. Pues, tú (a Finito), esas cosas no me gustan". Ana María Aldón se mete en la conversación y dice que esa expresión "no es un insulto, pero a veces no hace falta insultar para hacer daño". Es aquí cuando Finito le dice a Manuel que "cuando salgas, pon en Google qué significa 'pedir peras al olmo", pero Manuel no se calla.