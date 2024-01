Rafael, primo y defensor de Efrén, cree que hizo bien las cosas con Marta: "No entiendo por qué se siente traicionada"

Los viejos amigos que compartieron una historia de amor, se reencontraron nuevamente en Guadalix de la Sierra pero en forma de pareja para esta nueva edición. Pese a que fue una sorpresa para ambos, lo cierto es que no parecía ser una de las malas, ya que desde el minuto uno hubo besos, abrazos y una complicidad evidente, dejando en claro que pese a su historia en el pasado, todo estaba bien entre ellos ...hasta ahora.

Hace pocos días, Efrén comenzó a mostrar "distancias" con Marta y ha sido ella la que se ha pronunciado al respecto pidiéndole explicaciones tras haberle pedido cariño y no haberlo recibido por parte del joven. Fue en la 'Sala de la verdad' en donde se supo que Efrén no solo "no la quería como pareja", sino, también que sentía una atracción por Ivana Icardi. Tras esta escena el joven fue cuestionado en redes y por colaboradores, por su actitud de lejanía pese a igualmente ser amigos con la colaboradora de TV.