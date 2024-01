Las confesiones de Lucía sobre Isaac que sacan a relucir más detalles sobre su relación: "Me ha dicho que no vaya a eventos"

La concursante ya confesaba que sigue enamorada de Isaac, más conocido como 'Lobo' y ahora ha dado algunos detalles sobre su relación: "Al principio de la relación le decía que no fuera a la tele, eso tampoco es sano. Me encantaría de que se hiciera todos los realitys del mundo y yo partirme la cara por él en los platós y que fuera dinero para la familia, pero no me fio".

Lucía desvelaba que Isaac es ahora el que le dice que no vaya a televisión: "Me llaman para un evento y me dice que no vaya. Me pagan, tengo que ir, yo no te he dado motivos para que desconfíes. Yo voy y vengo, al último al que fui no me quedé ni a la fiesta, el día de ese evento me dijo que por favor no fuera y que si iba me dejaba".