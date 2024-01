El problema de salud que impide a Marta López realizar la prueba: "Los dolores han sido peor que un parto"

"Te lo cuento sin problema, llevo diez días en la casa y no he tenido ni un solo día sin dolor. Los médicos de aquí me han cuidado muy bien", comenzaba explicando Marta y desveaba el motivo: "Me puse un hilo en el cuello y se me infectó, he tenido un bulto todo el tiempo. No me podía tumbar, he estado tres o cuatro noches sin dormir. Los dolores han sido peor que un parto, me daban medicación para los dolores y no se me quitaban. Me explicaron que al tener eso que me estaba oprimiendo por mucho que te den no se quita el dolor hasta que no te lo sueltan".