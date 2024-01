La esperada conversación de Manuel con su novia tras salir a la luz una posible infidelidad: "Ella sabe lo que hay"

Lucía desvelaba que podía haber una infidelidad de Manuel a su actual novia

La pareja ha podido hablar en directo para aclarar esta posible deslealtad

El mayor arrepentimiento de Manuel con Lucía, entre lágrimas: “Se ha sentido sola, engañada, y gran parte de esa culpa la tengo yo”

Después de que Lucía confesara a Manuel que una persona de su familia le había contado que él había sido desleal a Rocío, su pareja actual, y que este lo negase rotundamente, el concursante ha tenido la oportunidad de hablar con su novia en directo para explicarle esto.

Manuel se rompía tan solo al ver a Rocío en pantalla y ella tomaba la palabra: "No me tienes que aclarar nada. Confío en tí, me da igual exactamente lo que hayas sido antes que lo que me importa es lo que eres ahora conmigo". "Te quiero un montón y te echo mucho de menos, pero espérame dos mesecitos que quiero llegar aquí hasta el final. Qué alegría verte, de verdad", entonaba Manuel.

Ella le quería dejar claro que está todo bien fuera: "Tus padres y mi hermana no me dejan sola en ningún momento. Estás haciendo un pedazo de concurso, estoy feliz de que estés cumpliendo tu sueño y me encanta que todo el mundo pueda conocer al verdadero Manuel, el que tiene un corazón que no le cabe en el pecho y eso es lo que a mí me enamoró. Te amo".

Manuel: "Ella sabe lo que hay, quiero una vida con ella"

Tras esto, Manuel se explicaba tras la información que salía sobre que le había sido infiel: "Ella sabe lo que hay, yo habré sido lo que he sido en su momento, pero ahora estoy muy contento con ella, quiero una vida con ella. Quiero estar con ella porque la necesito, es muy importante para mí, me ha salvado la vida". Palabras con las que Rocío no podía evitar las lágrimas al escucharlas: "Estoy muy bien. Sigue siendo tú que no sabes la de gente que te apoya. Te quiero".