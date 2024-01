Laura Bozzo: "En este GH no hay una loca desquiciada como yo, son todos más normales"

Laura Bozzo fue una de las protagonistas de la anterior edición de GH

La supuesta presión ejercida a su compañero Marc Florensa para no salir nominada le ha provocado ser una de las señaladas en el reality

Laura Bozzo: "No me siento identificado con ningún concursante de esta edición"

Laura Bozzo fue la cuarta clasificada de Gran Hermano VIP 2023 y sin duda una de las grandes protagonistas de la edición del pasado año. Su comportamiento y enemistad con los concursantes de aquella edición no dejó indiferente a la audiencia, que semana tras semana mostraba su apoyo incondicional a la peruana. Laura Bozzo no logró ganar el concurso y se llevó un cabreo monumental, ya que lo más importante para ella no era la propia convivencia con sus compañeros, sino que la gente le apoyase.

En esta edición de GH Dúo, las cosas son diferentes, aunque siempre hay alguien que cae peor en la casa o que simplemente no quiere pertenecer al 'grupo grande'. En este caso podríamos destacar a Ana María Aldón e incluso a Keroseno, Ivana y el recién expulsado Finito.

"Yo no me siento identificado con nadie de la casa", admitió la ex concursante. Laura Bozzo no fue capaz de emparejar a ningún concursante con su personalidad: "Son más normales", dijo.

La ganadora de Laura Bozzo

La postura de Ana María Aldón en la casa estas primeras semanas no ha sido la más sencilla. Sus 'rifirrafes' con Marc y la acusación de la casa de estar mostrando una 'doble cara' han provocado dolores de cabeza a la gaditana, que después de las nominaciones salió malparada a pesar de no estar en la palestra.

En cierta medida, se pudo interpretar que Ana María Aldón presionó a su ex representante para no salir nominada. Sus insistentes palabras sobre su interés por permanecer en la casa en la sala de expulsión provocaron que Marc Florensa tomase la decisión de salir nominado y la casa no se lo tomó bien.

Para Laura Bozzo hay varios ganadores, pero ve algo especial en la diseñadora: "Ana María está todo el rato defendiéndose, le atacan de una manera brutal, siempre atacan al más fuerte"... ¡Dale al Play!

