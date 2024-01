'GH DÚO' dicta sentencia: esta es la sanción que recibirán los concursantes tras incumplir las normas

Hace tan solo 48 horas que la suite se reabrió de nuevo tras la sanción que interpuso el programa a los concursantes por la 'gracia' de Lucía y Manuel robando en ella. Pues bien, Ion Aramendi avisó a los concursantes de 'GH DÚO' de que iban a sufrir graves consecuencias en caso de no devolver todo el dulce . Y parece que algunos no han cumplido esa condición. En concreto, Elena Rodríguez.

La madre de Adara Molinero se ha guardado chocolate y el resto de sus compañeros lo han visto en un vídeo que ha puesto Ion. Elena le quita toda la responsabilidad a su pareja de concurso, Asraf, y asume su culpa: "No fui capaz de devolver esas dos onzas. Pensé que no tenía importancia... Ion, aquí el azúcar es muy importante, pero ese pequeño demonio que tengo dentro me pudo", asegura Elena.