Adara Molinero estalla contra Keroseno e Ivana Icardi para defender a su madre

"Hiciste la tontería de las dos oncitas para hacerte la graciosa, pero ya me estás dejando de hacer gracia", le dijo la hermana de Finito a Elena, que solo repetía que no iba a justificar su actitud y que esperaba que la pudieran perdonar. A Adara no le ha gustado nada ver cómo la compañera de Ivana arremetía contra su madre y ha salido en su defensa estallando contra ella en un tuit: "A mí también me estás dejando de hacer gracia con tu amargura. Tu cara es el reflejo de tu interior".