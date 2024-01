Elena y Asraf rompen a llorar al no poder optar a una llamada con sus familiares: "Asumo la culpa"

Como consecuencia, la suite volvía a ser clausurada. Pero, además, Elena y Asraf, que fueron los últimos en conoce en la gala el dilema de la llamada, se quedaron también sin ella como sanción por lo que habían hecho. "Asumo toda la culpa", reaccionaba Elena entre lágrimas. "Me duele mucho por él porque sé cómo es y no he querido perjudicarle en ningún momento. He entrado a divertirme y a vivir esto y a disfrutarlo. Para mí no tiene importancia e igual si me lo hubieran hecho a mí me hubiera reído. Me duele más por él y ponerle en esa tesitura y que ahora tengas que discutir con personas", añadía. Pero Asraf no se lo tuvo en cuenta.