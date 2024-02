Caos en Guadalix tras la gala de 'GH DÚO' | Keroseno e Ivana incendian la convivencia: "Que llore, que llore"

Keroseno e Ivana atacan a Manuel hacen y llorar a Mayka

Mayka se derrumba tras los ataque de Keroseno e Ivana

Keroseno e Ivana creen que Manuel quiere "limpiar su imagen"

La gala de este jueves no solo nos ha dejado una doble expulsión sin precedentes en la historia de ‘GH’, sino que dejó el ambiente tan caldeado que solo hizo falta una chispa para que todo saltara por los aires. Una bronca entre Manuel y Lucía ha dado pie a un enfrentamiento que tiene a Keroseno y a Ivana como protagonistas.

Tal y como hemos podido ver a través del minutado de 'GH DÚO', Lucía le echa en cara a Manuel que no haya accedido a hacerle un favor. Le pide enviar un mensaje a su ex, a Isaac, pero el andaluz se niega: “No me puedes pedir eso, no soy la paloma mensaje de nadie”. Esto hacer que Lucía se frustre y se lamenta por “creerme el palabrerío del primero que pasa”. No se siente apoyada por él es aquí donde entra Ivana en acción.

Ivana aprovecha la situación para opinar que Manuel “es un manipulador”, que “hizo daño a la pobre chica (a Lucía) y ahora quiere limpiar su imagen haciéndose el gracioso”. Manuel se defiende llamándola “sinvergüenza” y Mayka entra a defenderle: llama “oportunista” a Ivana y la acusa de meterse donde no le llaman. Se queja Mayka de que, tanto ella como Keroseno, sacan cosas del pasado para hacer daño y el hermano de Finito interviene diciendo que “el programa va de esto, de cuentas pendientes”.

Keroseno e Ivana hacen llorar a Mayka

Mayka no puede con la situación y pide a Keroseno y a Ivana que paren ya porque están “haciendo daño”. Keroseno se ríe de sus lágrimas y la imita llorando: “Que llore, que llore”. “La lagrimita queda muy bien, siempre llora en las galas”, apunta Ivana. Tras esto, continúan con su ataque a Manuel: “Te has metido con Asraf, has dicho que Finito era agresivo. Eres un chulo. ¿Cuántos años tienes? Tú estabas con Efrén diciendo que a ver si hacías algo con alguna. Te haces caquita con Lucía. Es normal que hayas venido aquí a limpiar tu imagen".

Manuel se toma a risa estas palabras, pero a Mayka le afecta más: “Meten cizaña para hacer daño, no puedo con las injusticias ni mirar para otro lado”. Elena y Marta parecen estar de su lado y del de Manuel. “Todos tenemos un pasado y como todos empecemos a repartir por el pasado... Eso no está bien. Mayka, hay guerras inventadas y tú tienes que decidir si participas en ellas", le tranquiliza la madre de Adara.

Marta cree que esta situación es agotadora y que no se puede consentir que digan que Manuel “ridiculiza a las mujeres”. Pero él parece tenerlo claro: “Esta gente conmigo no puede... Os doy mi palabra de que, con estas dos, no voy a entrar en una discusión de besugos. Yo no sé que le he hecho a esa criatura (se refiere a Ivana). Me ha dicho que si manipulador, ponecuernos, que ridiculizo a las mujeres…”.

