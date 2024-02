Ana María Aldón, hundida durante el debate de 'Gran Hermano Dúo': "Hasta yo misma me doy asco"

Ana María Aldón no está atravesando su mejor momento dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. De hecho, este domingo ha tenido uno de sus peores momentos desde que abrió la puerta y se sumergió en la tremenda aventura de 'Gran Hermano Dúo'. Como bien le ha explicado a Ion Aramendi entre lágrimas, la semana pasada no disfrutó porque se sentía "muy mal con la autonominación de Marc. Tengo bajones como todo el mundo. He tenido ganas de estar aquí hasta hoy".