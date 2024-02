La prima de Anabel Pantoja no ha tenido problema en pronunciarse sobre esta cuestión en un directo de TikTok, en el que ha recordado que fue la principal defensora de Asraf en la última edición de 'Supervivientes', lo que le suponía realizar desplazamientos frecuentes a Madrid desde El Puerto de Santa María (donde la pareja reside junto al hijo que ella tiene en común con Alberto Isla) porque había programa los martes, los jueves y los domingos, una situación que le dejó muy agotada: "Asraf fue prácticamente el centro del programa, entonces había siempre vídeos de él y tenía a mucha gente en contra, por lo que no servía un defensor cualquiera, sino que yo tenía que dar la cara".

"La verdad es que me gustó mucho la experiencia, me lo pasé genial, pero no quiero descuidar esa parte de mí que es la de estar en casa en El Puerto y es una cosa que ya le dije a Asraf, que yo no iba a defenderle por eso, que si él decidía ir yo iba a quedarme aquí en mi casa, tranquila, con mi niño", ha aclarado Isa Pi, que no ha cambiado de opinión en estas semanas y que seguirá centrada principalmente en el cuidado de su hijo de nueve años, dejando a su amigo Germán la tarea de defender en los platós al hermano de Anuar Beno.