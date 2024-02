Ivana, Keroseno, Mayka y Manuel protagonizan sus cara a cara más tensos: "He recibido palabras y ataques bastante graves"

Ivana y Keroseno le dicen lo que piensan a Mayka y Manuel tras las tensiones protagonizadas en la casa

Mayka y Manuel exponen lo que no les ha gustado de sus compañeros

El gesto de Manuel que desata las tensiones con Ivana: "Esto es discriminación"

La sala de expulsión se ha convertido en la de 'La verdad' durante parte de la noche para que Ivana Icardi y Mayka Rivera, que han tenido tensiones desde el comienzo del concurso, se dijesen las cosas que piensan a la cara, donde también han intervenido Manuel y Keroseno.

"En el conflicto me pongo muy nerviosa, a lo mejor las formas me quitan la razón, pero cuando hemos hablado tú siempre has querido justificar y dejarme a mí como exagero las cosas, lo da a entender", comenzaba diciendo Mayka e Ivana replicaba que ella también se siente menospreciada y que todo lo que dice le intentan dar una vuelta: "Siempre te ríes, no puedes meterte en una discusión si te va a afectar".

Tras explicarse en un primer momento, Keroseno y Manuel entraban en escena para explicarse porque entre los cuatro ha habido muchos choques. Manuel afirmaba que lo más grave que les ha podido decir a ellos ha sido "falsos o malas personas" algo por lo que les ha pedido perdón, aunque ha querido dejar algo claro: "He recibido ataques y palabras que creo que son bastante graves para tacharme de eso cuando no me conocen de nada. Soy el primero que tiene su mano para una reconciliación. No he intentado reírme de nadie".

Keroseno ha querido explicar por qué se ha sentido mal en ciertos momentos, en especial en la fiesta cuando se rieron de él por el disfraz que llevaba: "Yo no sabía por qué se estaban riendo de mí y me he ido tantas veces a la cama con esas risas sin saber el porqué pues aquel día tuve la misma sensación. Yo soy el que tengo ese trauma". Así explicaba Keroseno el motivo que hacía estallar en la casa. "El que me conoce de verdad sabe que siempre me he posicionado de parte del débil y que se me meta en el saco de una persona que intimida a otras personas es bastante grave y está feo", reaccionaba Manuel.