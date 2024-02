La relación de Adara Molinero y Miguel Frigenti está totalmente rota porque a la finalista de 'Supervivientes' no le sentó nada bien que el colaborador de 'El Debate de GH DÚO' apoyase a Ivana Icardi y no a su madre, Elena Rodríguez. El periodista aseguró en el último debate que es libre para dar las opiniones que desee, que realmente no tiene una relación de amistad con la ganadora de 'GH VIP' y que cree que ella no le tiene cariño porque sino le hubiera escrito un mensaje en privado antes de llamarle "traidor" públicamente en la red social X.

"Sí, me escribiste el domingo durante el debate pidiéndome explicaciones de por qué defendía a Ivana. Te dije que me gustaba su concurso y que solo era un juego, que no te sintieras mal. No me contestaste al último WhatsApp y, al día siguiente, cuelgas un tuit llamándome traidor", ha comentado Frigenti, revelando así que sí que es cierto que Adara le mandó un mensaje, pero que también lo es que ella no se prestó a tener una conversación con él sobre el tema.