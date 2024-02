La razón por la que Patricia Steisy no apoya en absoluto a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' es porque cree que no trata bien ni a Manuel ni a Mayka Rivera: "Prefiero que me pongan los cuernos a que digan de mí lo que está diciendo Lucía de Manuel. Quería evolucionar y tiene 0 autocrítica. Mayka la trata como a una reina y ella se lo paga hablándole como a una mierda. Rabia, rencor, envidia, todo eso se la come viva".