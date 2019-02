Fortu y Yoli acusan a Alejandro y Sofía de hacer trampas en la prueba: “Se están parando cada dos por tres”

Está claro que Sofía y Alejandro se están tomando muy en serio la prueba y quieren conseguir el poder extra del jueves, quieren hacerse ellos solitos todos los kilómetros. Pero Yoli y Fortu están muy atentos desde el salón para que la pareja no supere sus kilómetros y en el momento que no puedan continuar hacerse ellos con los mandos de la bici tándem.

Cuando estos últimos estaban subidos en la bici intentando igualar los kilómetros de Fortu y Yoli observaron ciertas irregularidades. “No se pueden parar varias veces a colocar el sillín, eso no puede ser, Súper. No puede ser que cada dos por tres estén parando para colocar el sillín. No pueden parar de pedalear. Ahora mismo voy a decírselo al Súper”, aseguraba Fortu dirigiéndose al confesionario.