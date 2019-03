La conversación del miedo entre Albalá y María Jesús: no quieren jugarse la expulsión con Sofía

“Mañana te salvas, chaval”, decía María Jesús a Albalá entre risas. Los concursantes han salido al sofá del jardín para buscar un momento de tranquilidad y reflexionar sobre lo que ocurrirá durante la gala del miércoles . “A ver,. Si me baso en quey que ahora nos llevamos bien, sigo nominado”, explicaba Alejandro, ante la negativa de la jiennense.

“ El 12,5% eres tú o soy yo; Sofía no es, eso lo tengo claro ”, confiesa Alejandro. La preocupación del concursante es cada vez mayor y no se imagina que éstos sean sus últimos días en la casa de ‘GH DÚO’. “Por eso hay que hacer lo que te dé la gana y lo que te salga del corazón porque nunca puedes agradar a todo el mundo ”, cuenta María Jesús, experta en nominaciones.

“Cuando me atacan, cómo no voy a sacar mi carácter, hay cosas que no se pueden controlar”, le dice María Jesús, confirmando que hay que actuar con naturalidad, tanto para lo bueno como lo malo. Alejandro le cuenta que se le “olvida” que lo están viendo 24 horas y que él convive como lo haría en la calle.