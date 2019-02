Ylenia, Alejandro Albalá y Antonio Tejado estaban en la cocina y la de Benidorm les contó lo que estaba escribiendo en el blog: “He hablado de vosotros y de las cosas raras que hacemos. He dicho que hablamos de cosas 'guarris' y que espero que no se malinterprete”.

En ese momento Alejandro, muy serio, quiso hacer una aclaración: “ Pero que somos colegas, no ?”

Ylenia : "Pero, ¿es bien no? Esos ratitos son la vida".

Alejandro no parece muy cómodo con el tema y se pone a hablar con Kiko sobre la comida, escapándose de lo que comentan sus compañeros. Mientras, Ylenia se refiere a un momento un poco comprometido que ocurrió el otro día.

Ninguno le da importancia a lo ocurrido, ya que creen que hablar de esos temas y gastar esas bromas son cosas que hace la gente en su vida y que no tienen por qué ir más allá. Aunque luego Ylenia rectifica: “Esto es un micromundo en realidad. Yo en mi vida real no hago estas cosas ”.

Antonio volvió al tema de los pechos y Alejandro quiso aclarar todo: “No fue a propósito”. Sus dos colegas sueltan una carcajada que pone a Alejandro a la defensiva. Creen que está reculando “porque le está viendo Sofía”. Entonces Tejado le pone en un compromiso todavía mayor cuando dice que, además de parecerle bien el juego dijo que estaba muy cómodo. Ylenia lo confirmó: “Dijo que a gusto se está aquí, igual me lo pienso”. Alejandro intenta explicar su versión de lo ocurrido, mientras sus compañeros no parar de reírse.