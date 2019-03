Primera crisis entre Albalá y Antonio Tejado: “Mis amigos no me faltan al respeto”

telecinco.es

Los días pasan en Guadalix y las emociones cada vez están más a flor de piel en 'GHDÚO'. Incluso aquellos concursantes que parecen inseparables, han comenzado a tener sus primeras rencillas. Es el caso de Alejandro Albalá y Antonio Tejado, que han protagonizado su "primera crisis", tal y como ha descrito el cántabro.

Todo ha comenzado por una anécdota que Alejandro ha querido compartir con el resto de concursantes. Mientras esperaban su turno para cenar, Kiko, Ylenia, Sofía, Albalá y Antonio hablaban sobre temas múltipes en el jardín de la casa. "Una vez me bañé en la piscina de un amigo de mi madre, que tenía una especie de luz que calentaba el agua, era como un laser invisible", ha comentado Albalá.

El comentario ha provocado la risa de sus compañeros, que no daban crédito a lo que estaban escuchando. "Se llama laser invisible calentito", bromeó Tejado. "Que os den por culo, si sois unos incultos no es mi problema. Además, me la pela que gente que me suda el nabo me diga cosas que me sudan el nabo, al final te doy una hostia", advirtió Albalá al ex de Chayo Mohedano. "No extrapoles", le pidieron sus compañeros. "Extrapolo lo que me sale de la punta del cipote", contestó él.

Tejado siguió bromeando y Albalá no terminó de encajar la broma. "Pregúntale a María Jesús que se mueve mucho en esas piscinas, o a Candela que igual está metida en una de ellas, ya me estás hinchando los huevos"."No tienen nada que ver las churras con las meninas", explicó Tejado. "Si tienen que ver, si me vacilas te vacilo, respondió él". "Pero no con esos temas que te mando al carajo, eso para mí es una falta de respeto y a mí mis amigos no me faltan al respeto con temas que me duelen. Por esa regla de tres te podía haber contestado otra cosa y no te la he dicho porque te considero mi amigo, madura un poquito tío", zanjó la conversación Antonio entrando dentro de la casa.

Alejandro se confiesa con Carolina

Tras una cena bastante silenciosa, ambos salieron del nuevo al jardín y arreglaron sus diferencias. "Nuestra primera crisis", bromeó Albalá. Más tarde, el ex de Sofía contó lo sucedido a Carolina Sobe. "Eres un maldito, te estás llenando de maldad, que orgullosa estoy de ti", le ha dicho ella. "Ha sido sin maldad, para cortar el tema, le he dado un abrazo y le he pedido perdón", ha aclarado. "Lo que te tienen que cortar es esa venda que tienes", le ha dicho Sobe.