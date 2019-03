Kiko Rivera se cansa de las indirectas entre Sofía y Albalá

La conversación en el centro del salón era una estrategia de la de Navarra para que su ex le viese hablar sobre él, para poder intentar iniciar una conversación con Alejandro. Kiko volvió a insistir: “Dos personas civilizadas pueden hablar y tener una relación correcta… no hay que estar así”. Además, le hizo la pregunta del millón sobre los sentimientos de Sofía: “¿A que ya no es como era antes? ¿A que ha cambiado todo?”. Ella, con la mirada baja: “No, está todo igual”.