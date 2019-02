La confesión de amor de Antonio Tejado que deja tocada a Candela

telecinco.es

La repesca está a punto de decidirse y las concursantes tienen que dar todo. Sin filtro. Candela sabe perfectamente que pueden ser sus últimas horas con Antonio Tejado y ha estallado diciéndole las verdades a la cara. Sin embargo, no esperaba que éste le contase sus sentimientos.

Antonio ha empezado el 'Día de Andalucía' fatal, hundido por las palabras de su ex. Candela no se ha andado con medias tintas y, en un momento de la fiesta, los que fuesen pareja han abierto el 'cajón del rencor', escupiéndose todas las verdades a la cara.

¿En 24 horas se puede dejar a una persona y meter la caza a otra chica?". El concursante, al oír estas palabras de la boca de su ex, se ha hundido. Candela tenía mucho dolor guardado dentro y, pese a hacer un pacto de paz nada más volver a la casa , la enfermera ha querido dejarle las cosas bien claras a Antonio y soltarle la frase que toda la audiencia estaba esperando: "". El concursante, al oír estas palabras de la boca de su ex, se ha hundido.

"Tu me dejaste claro que era una mierda para ti", le contestaba muy dolido. Candela, que da por zanjada su relación, le contestó rápidamente: "No me interesa seguir hablando contigo, se acabó el tema aquí". La enfermera no entiende por qué se lió con María Jesús a los pocos días de abandonar la casa. Tejado, alucinando con lo que estaba escuchando, llamó "falsa" a su ex por ser amiga de la jiennense.

Antonio sigue enamorado

La segunda parte de la conversación ha llegado cuando Candela, al pasar por el baño, ha vuelto a ver a Antonio llorando, destrozado, tartamudeando y con la voz rota. Ella ha ido a consolarle, le ha ofrecido un abrazo y el concursante le ha contestado mirándole a los ojos: "Quiero todo de ti".

Los que fuesen novios se han fundido en un abrazo y han vuelto a dejar a un lado sus diferencias. De hecho, Candela ha intentado acercarse a su ex diciéndole "Antonio, sé que a ti te pasa algo más, que no es solo esto ". El concursante, quitándose las lágrimas de los ojos, ha confesado sus sentimientos: "Quieres saber qué me pasa, llevo un año sabiendo que esto no funciona, que no va a funcionar nunca, te tengo en mi corazón, verte por la casa andando en pijama y no poder mirarte me duele".

La enfermera, sin saber cómo reaccionar, le ha contestado "¿tú no entiendes que me has hecho daño?". Antonio, resignado y poniéndose serio, ha defendido que en el concurso no le ha faltado al respeto y que no ha hecho nada que le pudiese sentar mal.

