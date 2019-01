Antonio Tejado se rapa la cabeza al cero y las redes se llenan de memes

Antonio Tejado hizo una promesa: "si me quedo, me salvo". El público decidió salvarle de la nominación y sigue concursando en 'GH DÚO'. Pero los días han pasado y... ¿qué hay de aquella promesa que hizo? ¿Se le había olvidado? Por parte de sus compañeros, no. Una promesa es una promesa y Juan Miguel, maquinilla en mano, se pone manos a la obra. Y este es el resultado... (atención a los memes que han surgido en redes sociales al respecto).