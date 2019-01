Tríos explosivos, reencuentros inesperados y muchas cuentas pendientes en el estreno de 'GH DÚO'

Kiko Rivera e Irene Rosales han sido los primeros en llegar en la casa. Los dos son una de las pocas parejas felices que entran en 'GH DÚO': llevan dos años casados y tienen dos hijas . Ambos quieren vivir la experiencia al máximo, pero Irene asegura que nada de edredoning. Su marido no parece muy convencido: “Yo al menos lo voy a intentar”. De lo que sí está segura Irene es de que no tiene ningún miedo a que Kiko abandone.

Uno de los reencuentros más esperados de la noche fue el de Sofía Suescun y Alejandro Albalá, cuya relación de pareja acabó de muy mala manera. La tensión fue la nota predominante. La ganadora de ‘Supervivientes’ entró ‘a saco’ contra Albalá: “Por lo menos yo admito que vengo aquí por dinero y porque me encanta la televisión, no como tú. vas de algo que no eres”. Él la respondió aparentemente calmado: “Aparca la moto, que pareces Marc Márquez. Luego cuando me hablas en privado no me hablas igual”.