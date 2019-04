Juanmi saca todo su carácter contra Alejandro: "Te has reído muchísimo de mí"

Alejandro se ha quedado de piedra con las acusaciones de Juanmi, ya que él cree que nunca se ha metido con nadie. “Yo nunca digo que me creo el mejor, no sé qué tienes contra mí”, le ha respondido.

Juanmi : “Estás siempre muy subidito conmigo. El único que me pincha eres tú”.

Después de este choque entre ambos, Albalá siguió con su entrevista y preguntó: “¿Por qué te distanciaste de tus compañeros?” Juanmi respondió, sin dudar: “Porque no me gustaba lo que veía”. Y luego volvió a la carga: “Como cuando te burlabas de mí cuando me llamabas ‘Capitán Oliva’, y todo por echarme una gotita de aceite”. Supuestamente, Alejandro llamó así a su compañero tras ver cómo se untaba aceite para tomar el sol.