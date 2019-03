Juan Miguel despierta de su letargo y explota contra Albalá: "No eres Dios"

"Los poderes se tienen una semana, no se tiene más tiempo, quien los tenga. No son magia, no están para toda la vida", ha comenzado a recriminarle Juan Miguel a Albalá mientras hacía alusión a que Alejandro ha sido jefe de la casa y por lo tanto tuvo un poder extra en las nominaciones de la pasada gala. Pero la cosa no ha quedado aquí.

"Dices las cosas y parece que eres Dios y no eres Dios, eres uno más. Tranquilo, relájate, que puedes decir las cosas más tranquilo y decirlas ahí soltándolas", le ha dicho Juanmi con cierto nerviosismo en sus palabras. Albalá se ha defendido y ha comentado que está tranquilo y que no había intención alguna en sus palabras, pero Juan Miguel ya estaba enfadado y no había marcha atrás: "Eso dices tú, que no has dicho nada, pero no has parado de soltarla. Me molesta todo lo que estás diciendo y la forma de decirlo".