Juan Miguel confiesa todos los detalles de su pasado como actor porno

"Me dejaron en una mansión, con serpientes, de todo, y allí fue donde rodamos la primera película porno", explicaba en la cocina con la mayor normalidad del mundo. Kiko Rivera, alucinando, no se pudo aguantar: "Me muero por ver una película porno tuya". El peluquero, sacando pecho, corrige a su compañero: "Oye, he hecho tres".