Kiko deja a todos plantados durante la prueba tras un choque con Juanmi: “Si me sigues atacando, voy a atacar yo”

Los concursantes tienen que adaptar y grabar una canción como parte de la prueba semanal. Hoy han empezado a trabajar en el estudio, pero antes han tenido que ponerse de acuerdo sobre qué partes iban a cantar cada uno y si iban a cambiar algo de la letra. Reunidos en la mesa de la cocina, se pusieron manos a la obra.

Kiko Rivera tiró de experiencia y se puso al frente para organizarlo todo. Pero hubo un momento en que consideró que los demás no le estaban haciendo el suficiente caso y lo pagó con Juan Miguel, que en ese momento bromeaba canturreando una parte en inglés.

Kiko: "Ya no me ataques más, tío, que si me atacas más voy a empezar a atacar yo".

Juanmi: "¿Quién te está atacando?"

Kiko: "Me atacaste ayer y ya me estás atacando hoy otra vez".

En ese momento, Irene se metió por medio para defender al peluquero: “Kiko, no te está atacando”. El hijo de Isabel Pantoja, visiblemente molesto, tiró la toalla: “Yo cambiaría la letra en inglés, pero que lo haga otro, yo no hago nada. (…) Lo adaptáis y cuando lo tengáis, me decís”. Tras decir esto, se levantó de la mesa y se marchó, sin hacer caso a las respuestas de sus compañeros.

María Jesús: "No te enfades, Kiko".

Kiko: "No me enfado, pero siempre me estáis atacando. Me avisáis, hago mi parte y santas pascuas".

Irene: "Tú eres la única persona que entiende de esto y si coges y te marchas… Muy fuerte lo tuyo".

Pero Kiko ya se había ido. Juanmi intentó explicarse e Irene le dio la razón: no había hecho nada para que Kiko se pusiera así. A Alejandro Albalá tampoco le gustó nada la actitud de Kiko: “Estoy de enfados ya hasta el mismísimo”.

Ya sin Kiko, volvieron a ponerse manos a la obra. Alejandro, Sofía y María Jesús no era partidarios de cambiar la letra de la canción.

Alejandro: "¿Qué vas a cambiar, si es perfecta?"

María Jesús: "¿Cómo vamos a mejorarla nosotros, que somos una pandilla de pringados?"

Al cabo de unos minutos, Kiko volvió a la cocina. Estaba dispuesto a colaborar, pero no a dar explicaciones sobre su actitud.

Kiko: "¿Queréis que os diga lo que yo haría? No haría el párrafo entero. No porque la letra sea difícil, si no por las paradas, las respiraciones, si no estás acostumbrado te va a costar un poco más".

Así, siguieron adaptando la letra y preparándose, hasta que llegó el momento de enfrentarse al micrófono…