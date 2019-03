María Jesús, ofendida porque Kiko ha dicho que quiere que se vaya, habla con él a la cara: "Yo nunca he empezado un conflicto"

telecinco.es

María Jesús Ruiz y Kiko Rivera llevan varios días muy tensos y en la fiesta del pasado miércoles, la exmiss se acercó al DJ para hablar sus asuntos pendientes. Estaba muy molesta porque había escuchado decir a Kiko que quiere que ella sea la expulsada y abordó este tema directamente: "¿Tú por qué haces campaña para que me saquen? Y te lo digo a la cara". A lo que el interpelado respondió: "No hago campaña. Y mira, has aprendido algo".

Kiko le ha explicado a María Jesús que está molesto con ella porque su gente le comentó que decía cosas de él en el confesionario y, mientras esto estaba pasando, en la casa se llevaban bien. El DJ ha asumido que hubo una época en la que sí que tenían peor relación, pero que han hecho un esfuerzo y que poco a poco todo ha mejorado. Además, ha insistido en que ya la pidió perdón por haber hablado mal de ella cuando estuvo con Antonio Tejado.

María Jesús: “Nunca me has pedido perdón”.

Kiko le recordó que sí, que estaban sentados con Alejandro, y que lo hizo.

María Jesús: “Pero fue porque habías creído a Antonio”.

Kiko: “No, por no haberme puesto en tu posición”.

Ambos creen que nadie en la casa es una mala persona, pero que a veces actúan “de malas maneras”. María Jesús insistió en que ella nunca le había faltado al respeto y ha asegurado que no le molesta la nominación ni le da miedo irse, pero hay una cosa que no tolera: “Me molestas las mentiras. Yo jamás le pediría a nadie que echaran a un compañero”.

Kiko: “Yo no he pedido que te echen, he dicho que no me gustaría que te quedaras”.

María Jesús: “Te he oído decir que es que te molesto”.

Kiko: “Sí, pero en realidad no es verdad”.

María Jesús: “Es que me dan ganas de retirarte el saludo”.

Luego, ha recalcado que todos los problemas que ha tenido en la casa no han sido culpa suya: “Un conflicto nunca lo he empezado yo. Todos los ataques han sido por defenderme”. Además, aclara que aunque haya ido a hablar con Kiko en ningún caso le está pidiendo perdón: “No siento que haya hecho nada malo contigo”.

A continuación María Jesús dijo algo, de lo que rápidamente se arrepintió y rectificó: “Yo te pido por favor, que no vuelvas a decir que te molesto y que quieres que me vaya. Bueno, si es verdad, dilo. Bueno, yo por qué te voy a decir que no digas lo que te sale del corazón”.

Kiko no supo que responder y acabó la conversación diciendo que le vale que se haya acercado a hablar con él y que, cuando salgan de la casa, dirán: “Vamos a olvidarlo”.