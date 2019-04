Kiko, agobiado sin Irene tras su expulsión: "Es una sensación que no me gusta"

Tras casi tres meses de convivencia, Irene y Kiko se han separado (físicamente). La sevillana ha dejado un hueco muy grande no solo en la casa, sino también en su marido. Kiko se acuerda de ella continuamente y la tiene siempre presente. De hecho, llega a manifestar sentir cierto agobio por no estar a su lado: "Es una sensación que no me gusta, de agobio. Necesito a mi mujer, mucho" , reflexionaba el DJ en voz alta.

Y es que Kiko aún no ha asimilado que Irene ya no concursa en 'GH DÚO': "A veces no me creo que ya no está aquí, formaba parte de esto", le comenta a Alejandro Albalá en el jardín. "Es la sensación de que, aunque esté aquí contigo, miro para allá y estaba ahí", añade más adelante. Albalá le entiende perfectamente porque a él le pasaba lo mismo con Sofía, según le reconoce a Kiko.