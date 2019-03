Las mejores llamadas en inglés de los grandes hermanos: El “The prince pueblish” de Belén Esteban y más

Sandra Donda Merino

Como es habitual en las ediciones de ‘Gran Hermano’, los vips de ‘GH DÚO’ han tenido que someterse a la prueba de las llamadas en inglés para conseguir que gente de todo el mundo diga su frase favorita. Los concursantes sólo pueden hablar inglés y, a lo largo de las ediciones, no han parado de darnos grandes momentazos.

Hablar idiomas no es algo sencillo y nuestros concursantes lo saben. Hemos querido hacer una recopilación de las mejores llamadas en inglés a lo largo de las ediciones de ‘GH VIP’, así que prepárate para asistir a la clase de inglés más surrealista de la historia. Sólo podemos decir una cosa a sus protagonistas, como Belén Esteban, Raquel Bollo, Francisco Nicolás, Koala, Suso Álvarez, Carlos Lozano o Alejandro Nieto, Thank you!

‘GH VIP 3’, con “the prince pueblish” en el ‘call center’

“¿Qué no estás entendiendo de ‘repeat please’?”, mientras que “Soy Belén Esteban y por mi hija MA-TO”. Si hay una edición memorable es esta. Nuestros compañeros de ‘Unplugged’ recopilaron los mejores momentos de las llamadas telefónicas de Víctor Sandoval, Ylenia y Belén Esteban. La de Benidorm se indignaba y decía:, mientras que Belén Esteban hacía todo un discurso para conseguir que un extranjero dijera:

‘GH VIP 4’ con Fran Nicolás como profesor y el “Es very important para mí” de Raquel Bollo

Fran Nicolás se convirtió en el profesor de inglés de Gudalix para que el resto de la casa superara la prueba semanal, pero parece que a algunos de sus compañeros se les resistía la asignatura, como a Alejandro Nieto. se convirtió en elde Gudalix para que el resto de la casa superara la prueba semanal, pero parece que a algunos de sus compañeros se les resistía la asignatura, como a Carlos Lozano también hacía uso de su nivel de inglés pero no para ayudar a sus compañeros precisamente, sino para mandar a Fran y Alejandro a limpiar el baño.

Raquel Bollo se atrevió con el inglés tanto en el ‘call center’ como con el Súper en el confesionario. Aunque sus raíces andaluzas siempre están presentes consiguió que su llamada dijera “Viva ‘Gran Hermano”.

Koala y su “¿Güan yu ripí desmí?” en ‘GH VIP 6’

En la última edición de ‘GH VIP’ los concursantes también tuvieron que someterse a esta prueba y El Koala tuvo bastantes problemas para comunicarse con un hotel polaco, a pesar de la ayuda de Jorge Javier Vázquez. Parece que su “¿Güan yu ripí desmí?” no le sirvió de mucho.

Mónica Hoyos sí que se desenvolvía con el inglés, pero en China ni la entendían ni repitieron su frase “soy muy top y el mundo lo sabe”. Suso Álvarez tampoco lo consiguió ni con la ayuda de Jorge Javier.sí que se desenvolvía con el inglés, pero en China ni la entendían ni repitieron su frase

Los colaboradores de ‘El Debate’ no quisieron perderse el reto de las llamadas en inglés. Omar Montes intentó expandir su “vida mártir” around the world, pero no lo consiguió. Makoke consiguió que dijeran “Tony ganador”. Angel Garó no tuvo tanta suerte en su llamada a China y, de nuevo, pudimos ver a Belén Esteban, que logró que desde Rumanía repitieran su “Hasta luego, Mari Carmen”.

Gracias por todos estos momentazos: Thank you so much! 😘😂