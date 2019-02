María Jesús deja clara su situación: “Entré sola y me iré sola”

Ser uno de los nominados le ha hecho venirse abajo y declarar que " me siento un poco sola y estúpida . No le tengo miedo a salir, lo juro por lo más grande. Pero sí le tengo miedo a que las cosas sean malentendidas". Agobiada y tensa por lo que pueda pensar la gente de fuera de la casa de 'GH DÚO'.

En cuanto a su situación amorosa, tras romper con Antonio Tejado, la modelo confirma a todos los seguidores del programa que "entré sola y me iré sola". Además, continuando con la historia, se ha desahogado al escribir: "Confiar y desilusionarse es de humanos y que sobre todas las cosas si erro es porque soy humana y me levanto aunque me ridiculicen y me saqueen".